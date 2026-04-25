'Не то, в чем я бы повела детей в школу'. Шарапова вызвала ажиотаж своим декольте. Фото

Мария Шарапова спровоцировала бурное обсуждение в Instagram, снявшись в образе, далёком от роли примерной мамы на утреннем школьном забеге. Бывшая первая ракетка мира опубликовала серию фото черном костюме с декольте.

В подписи под снимками титулованная теннисистка посмеялась над собой, подписав пост: "Не то, в чём я бы повела детей в школу".

На одном из кадров Шарапова в руке держит бутылку пива, в другой телефон. Образ при этом вполне читается как светский: строгий пиджак, брюки, каблуки. При этом под пиджаком практически ничего нет.

39-летняя Шарапова выиграла пять титулов Большого шлема и провела 21 неделю на первой строчке мирового рейтинга. Сейчас она занимается бизнесом и, судя по последнему посту, не теряет чувства юмора.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2016-го знаменитая теннисистка была дисквалифицирована на 2 года за мельдоний. При этом Шарапова призналась, что 10 лет подряд принимала этот препарат.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема завершила карьеру в феврале 2020-го. В конце этого же года россиянка объявила о помолвке с британским миллиардером Александром Гилксом, однако их свадьба до сих пор не сыграна.

В 2023 году у пары родился сын Теодор.

