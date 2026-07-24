"Ребятам пора становиться мужчинами": как тренер "Полесья" оценил сумасшедшую ничью с "Копенгагеном" и что он сказал о новичке из Кабо-Верде

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань после ничьей с "Копенгагеном" (3:3) во втором раунде квалификации Лиги конференций в целом остался доволен игрой своей команды, но подчеркнул, что ошибки в обороне не позволили выиграть фактически победный матч. Наставник отметил, что датчане уже в ходе игры меняли свою тактику, но украинцы оказались готовы к этому и продемонстрировали характер.

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В беседе с журналистами Ротань признал некоторое разочарование результатом матча с очень опытным соперником из "евробука", оценил дебют новичка команды, полузащитника из Кабо-Верде Леандро Андраде, поблагодарил датчан за поддержку Украины и подчеркнул, что ответный матч в Копенгагене станет настоящей битвой.

"Если не смотреть на табло? Всё очень просто. Победный матч, хорошее настроение, хорошая организация, чётко понятно, чего мы хотим. Есть много позитива, но есть и минусы, которые к следующей игре через неделю мы должны исправить. Потому что в некоторых моментах в обороне мы допускаем ошибки уже в нескольких матчах, и меня это беспокоит. Потому что, если брать в целом, то это была победная игра, и мы должны были уверенно выиграть", – считает Ротань.

"Можно сказать, что мы должны радоваться такому итогу, но я не вижу в этом смысла, поскольку мы не достигли того результата, которого заслуживали. И, конечно же, у меня, как у тренера, есть определенное разочарование. Я знаю, что болельщикам игра понравилась, и мне, как тренеру, где-то в глубине души тоже. Но чтобы выигрывать у таких команд, как "Копенгаген", мы должны действовать более надежно в обороне. Мы понимаем, у нас было четыре дебютанта. И это тоже наш опыт. Но уже хочется, чтобы этот опыт перерастал в качество", – сказал тренер.

В организации атак понравился новичок "Полесья" Андраде, который регулярно доставлял мячи в чужую штрафную площадку. В основном доволен его действиями был и Ротань.

"Это опытный игрок, у которого за плечами опыт выступлений в еврокубках за "Карабах". И нам нужны такие футболисты. Очень классный игрок, от которого, конечно, мы ещё будем ждать большего. И я уверен, что мы это получим от него. Единственное, что нужно немного времени, чтобы он понял нашу организацию обороны. Потому что есть некоторые проблемы в игре в обороне, но что касается атаки, игры один на один, кроссов, которые он выполняет, это, конечно, заслуживает комплимента", – отметил тренер.

Конечно, Ротаня огорчили два быстрых гола в начале обоих таймов, но в конце матча команда проявила характер: "Когда ты пропускаешь быстрый гол, это всегда создает ощущение пустоты. Но, уступая в счёте 2:3, мы забили на последних минутах и добыли эту ничью. Это придаёт позитива, ведь у нас появляется характер, у нас есть этот характер и есть огромный потенциал, над которым нужно работать".

Но и "Копенгаген" не давал украинцам расслабиться все 90 с лишним минут: "В течение матча мы перестраивались, ведь соперник преподнес нам сюрприз. Он предложил нам игру с тремя защитниками, с пятью защитниками в обороне. И мы перестроились и очень хорошо оценили ситуацию. А когда "Копенгаген" начал проигрывать, то они продемонстрировали нам уже другую тактику — 4-4-2. Очень классный момент, когда мы понимаем соперника — как против него играть, как перестраиваться. Это позитив, который мы получили благодаря этому опыту. Эти моменты позволяют расти".

Следующая встреча в Дании, по мнению тренера, будет еще сложнее: "Мы должны понимать, что через неделю это будет уже другой матч. Нам будет не так легко создавать моменты, как сегодня, когда мы создали их, но не реализовали. А это будет бой, к которому мы должны быть настроены как мужики. Сегодня, если взять отдельные эпизоды, то у нас на поле была команда, была хорошая организация, была игра, но некоторым ребятам нужно становиться мужиками".

И в заключение Руслан Ротань отметил поступок датских болельщиков, которые перед началом встречи продемонстрировали баннер в поддержку Украины: "Оставайся сильной, Украина. Нация бойцов".

"Я хотел бы ещё остановиться на моментах, не связанных с футболом. Вы видели, что команда "Копенгагена" приехала вместе с болельщиками. И очень приятно, что у датских болельщиков был баннер в поддержку Украины. Это очень важно. Я ещё раз подчеркиваю, что Дания для нас — это друзья. Они — одна из многих стран, которые нам помогают. Мы хотим поблагодарить весь датский народ через прессу. То, что поддержка Украины для нас важна".

Ответный матч состоится 29 июля в Копенгагене на стадионе "Паркен". Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий квалификационный раунд, где встретится с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) – "Пюник" (Армения).

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