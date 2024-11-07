'Зачем упорно вызывать?' Вацко наехал на Реброва из-за футболиста 'Шахтера'

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за некоторые кадровые решения. В частности, журналист выразил недоумение из-за приглашения в национальную команду центрального защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря.

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Об этом Вацко заявил в эфире своей авторской программы "Вацко Live" на его YouTube-канале. По словам представителя СМИ, его удивляет постоянное желание Реброва вызывать в сборную футболиста, которого он за время своей работы выпускал на поле только один раз.

"Я не могу понять, зачем Валерий Бондарь в сборной. Я не говорю, что он слабый или плохой. Просто я не могу понять, зачем упорно вызывать футболиста, в которого ты не веришь, которому ты не доверяешь, на которого ты не рассчитываешь – пусть лучше человек дома с семьей посидит. За два года Бондарь сыграл одну игру – контрольный матч против Польши. Все, четвертый центральный защитник после Забарного, Матвиенко и Таловеров", – возмутился Вацко.

Отметим, что Бондарь вошел в список футболистов, которые были вызваны в сборную Украины для участия в решающих матчах Лиги наций с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).

Напомним, что после четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

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