Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко будет переведен в основной список игроков сборной Украины, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Футболист столичного клуба, вероятно, заменит вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, который накануне получил травму в игре Лиги чемпионов.

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Об этом информирует журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. При этом сам Ярмоленко также имеет повреждение, из-за которого пропустит игру Лиги Европы с немецким "Хоффенхаймом". Однако, по данным представителя СМИ, уже на выходных Андрей сможет выйти на поле в составе "Динамо" на поединок Премьер-лиги.

Ожидается, что тренер сборной Сергей Ребров переведет ветерана команды из резерва в основной список. В октябре "сине-желтые" проведут встречи с Грузией (11.10) и Чехией (14.10).

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что Андрей Ярмоленко не знал о том, что его не вызовут в команду на октябрьские матчи.

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