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Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко будет переведен в основной список игроков сборной Украины, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Футболист столичного клуба, вероятно, заменит вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, который накануне получил травму в игре Лиги чемпионов.

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Об этом информирует журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. При этом сам Ярмоленко также имеет повреждение, из-за которого пропустит игру Лиги Европы с немецким "Хоффенхаймом". Однако, по данным представителя СМИ, уже на выходных Андрей сможет выйти на поле в составе "Динамо" на поединок Премьер-лиги.

Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ
Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ

Ожидается, что тренер сборной Сергей Ребров переведет ветерана команды из резерва в основной список. В октябре "сине-желтые" проведут встречи с Грузией (11.10) и Чехией (14.10).

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ
Ребров возвращает Ярмоленко в сборную Украины – СМИ

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что Андрей Ярмоленко не знал о том, что его не вызовут в команду на октябрьские матчи.

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