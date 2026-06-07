В 1997 году шведский парламент принял резолюцию Vision Zero, которая изменила одно базовое предположение: если водитель нарушил/ошибся и кто-то погиб, виноват не только человек за рулем, а вся система, которая позволила этой ошибке стать смертельной. От дороги, спроектированной так, что машина может вылететь на переход, до регулятора, который не забрал удостоверение у серийного нарушителя.

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Далее текст на языке оригинала.

Швеція з тих пір має найнижчий рівень смертності на дорогах у світі, і не тому що шведи краще водять, а тому що шведська держава виходить з простого принципу: мудаки за кермом будуть завжди, і задача системи зробити так, щоб мудак не мав фізичної можливості вбити.

Після кожної такої трагедії ми обговорюємо водія, його біографію, його впливових друзів, його штрафи, і це зрозуміло, бо хочеться конкретного винного. Але при цьому система лишається незмінною, і людина, якої взагалі не мало би там бути – стає вбивцею. Чому в нього було посвідчення, чому вхід у підземний перехід не захищений болярдами, як це давно зроблено в Лондоні, Амстердамі і Стокгольмі, чому на смугах громадського транспорту немає спеціальних перешкод (про які пише Олексій Панич), чому в Україні досі немає бальної системи, яка автоматично забирає право керувати у порушників?

Чому на кошти, які акумулюють страхові компанії в рамках роботи Моторно-транпортного бюро на безпеку дорожнього руху – немає проєктів законів, регуляцій, немає адвокаційних кампаній, щоб змінити підходи до безпеки? У Швеції страхові компанії були одними з головних лобістів Vision Zero, бо їм це вигідно: менше аварій означає менше виплат. У Великобританії Motor Insurers' Bureau фінансує дослідження безпеки і публічні кампанії. В Україні страховики збирають гроші, виплачують відшкодування, але не помічені в жодній системній ініціативі, яка б зменшувала кількість трупів на дорогах, хоча саме вони мають і дані, і гроші, і прямий фінансовий інтерес це робити.

Безпека дорожнього руху - це якраз не надто складне питання, щоб мати суперечки чи подвійні стандарти. Просто треба, щоб ті, хто має для цього ресурс, почали хоч щось робити.