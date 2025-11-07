Ребров объявил о потерях и изменил состав сборной Украины на решающие матчи отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес изменения в список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мирв-2026 с Францией 13 ноября и Исландией 16 ноября. Наставник "сине-желтых" понес потери из-за травм футболиста "Динамо" Владимира Бражко и игрока "Трабзонспора" Арсения Батагова.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). На место выбывших игроков на решающие поединки квалификации к мундиалю были вызваны защитник "Динамо" Тарас Михавко и полузащитник донецкого "Шахтера" Егор Наразрина.

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Тренд, Англия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – "Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, Сергея Реброва раскритиковали за приглашение в сборную Украины одного из лидеров киевского "Динамо" Николая Шапаренко.

