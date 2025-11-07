Ему не место в сборной: Реброва раскритиковали за вызов лидера 'Динамо'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров совершил ошибку, вызвав в национальную команду на решающие матчи отбора к чемпионату мира-2026 одного из лидеров киевского "Динамо" Николая Шапаренко. Хавбек столичного коллектива не показывает в последние время сильной игры и не достоин сегодня выступать за "сине-желтых".

Такое категоричное мнение в интервью изданию "Украинский футбол" выразил бывший наставник симферопольской "Таврии" и киевской "Оболони" Олег Федорчук. По его словам, на место Шапаренко следовало бы пригласить в сборную другого представителя "Динамо" – Александра Пихаленка.

"Я еще раз отмечу непоследовательность некоторых решений Реброва. У меня есть вопросы по наличию Шапаренко в составе. Тот же Пихаленок за это время хорошо себя проявил в "Динамо", находится в неплохой форме. Почему тогда его нет в сборной? То есть Шапаренко вызывают в сборную за прежние заслуги, а не за нынешние. Хотя не сказать, что это ключевой игрок национальной команды, без которого трудно представить игру нашей сборной". – сказал Федорчук.

Отметим, что Ребров на ноябрьские матчи с Францией и Исландией впервые за 2,5 года вызвал в команду защитника "Динамо" Александра Караваева. Также наставник сборной отказался от услуг вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболу сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026. Перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) "сине-желтые" идут на втором месте в группе D (7 очков).

Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

