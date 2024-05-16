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Ребров намекнул, что откажется от капитана "Динамо" на Евро-2024: названа предварительная заявка

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
7,6 т.
Ребров намекнул, что откажется от капитана 'Динамо' на Евро-2024: названа предварительная заявка

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к июньским товарищеским матчам и чемпионату Европы-2024. Наставник "сине-желтых" включил 26 футболистов в основной список и шесть – в резервный.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Уже традиционно в основной список не вошел капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский. Отметим, что в заявку на Евро-2024 войдут именно 26 игроков, поэтому игрок столичной команды, вероятно, не сыграет на первенстве.

Ребров намекнул, что откажется от капитана "Динамо" на Евро-2024: названа предварительная заявка
Ребров намекнул, что откажется от капитана "Динамо" на Евро-2024: названа предварительная заявка

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Ребров намекнул, что откажется от капитана "Динамо" на Евро-2024: названа предварительная заявка

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Резник, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

В рамках подготовки к ЧЕ-2024 украинцы сыграют с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

Ребров намекнул, что откажется от капитана "Динамо" на Евро-2024: названа предварительная заявка

Как сообщал OBOZ.UA, основной защитник сборной Украины Виталий Миколенко досрочно завершил клубный сезон из-за травмы и подверг сомнению участие в Евро-2024.

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