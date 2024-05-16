Ребров намекнул, что откажется от капитана 'Динамо' на Евро-2024: названа предварительная заявка

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к июньским товарищеским матчам и чемпионату Европы-2024. Наставник "сине-желтых" включил 26 футболистов в основной список и шесть – в резервный.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Уже традиционно в основной список не вошел капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский. Отметим, что в заявку на Евро-2024 войдут именно 26 игроков, поэтому игрок столичной команды, вероятно, не сыграет на первенстве.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Резник, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

В рамках подготовки к ЧЕ-2024 украинцы сыграют с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

Как сообщал OBOZ.UA, основной защитник сборной Украины Виталий Миколенко досрочно завершил клубный сезон из-за травмы и подверг сомнению участие в Евро-2024.

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