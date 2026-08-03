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Оккупированные врагом Алчевск и Перевальск остались без воды: в чем причина

Анна Павлова
Новости. Общество
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Луганская область остаётся без воды. Иллюстративное фото
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Временно оккупированные Россией Алчевск и Перевальск (Луганская область) полностью остались без водоснабжения. Это произошло в результате многочисленных аварий на коммуникациях.

О ситуации в этих населенных пунктах рассказал глава ОГА Алексей Харченко. Он подчеркнул, что чем дольше город или село находится под российской оккупацией, тем больше проблем там возникает.

Алчевск и Перевальск на карте боевых действий.

"ПСД должна быть готова через 1,5 года. То есть к концу 2027 года. Потом снова что-нибудь придумают...Чем дольше город или село находится под российской оккупацией, тем больше там возникает проблем", – рассказал чиновник.

Он добавил, что особенно это ощущается в населённых пунктах, захваченных в 2014 году. Потому что там на протяжении 12 лет коммунальные службы практически ничего не делают.

"Да, уже в который раз без водоснабжения остались жители Алчевска и Перевальска. В Брянке и Кадиевке подачу воды ограничили на 80%. О сроках восстановления ничего не говорят. Подвоз питьевой воды не организован", – резюмировал ситуацию глава Луганской ОГА.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Украины "новая власть" продолжает "работать" над тем, чтобы отобрать у местных жителей их дома и квартиры. При этом всё подаётся под соусом "законности". Люди лишаются единственного жилья, которое либо сносят, а на его месте возводят высотные дома, либо заселяют в него привезенных из РФ "ценных специалистов".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может развернуть новую волну принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. По предварительным данным, речь идет о применении жестких методов, которые уже использовались ранее.

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