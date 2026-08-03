Оккупированные врагом Алчевск и Перевальск остались без воды: в чем причина

Временно оккупированные Россией Алчевск и Перевальск (Луганская область) полностью остались без водоснабжения. Это произошло в результате многочисленных аварий на коммуникациях.

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О ситуации в этих населенных пунктах рассказал глава ОГА Алексей Харченко. Он подчеркнул, что чем дольше город или село находится под российской оккупацией, тем больше проблем там возникает.

"ПСД должна быть готова через 1,5 года. То есть к концу 2027 года. Потом снова что-нибудь придумают...Чем дольше город или село находится под российской оккупацией, тем больше там возникает проблем", – рассказал чиновник.

Он добавил, что особенно это ощущается в населённых пунктах, захваченных в 2014 году. Потому что там на протяжении 12 лет коммунальные службы практически ничего не делают.

"Да, уже в который раз без водоснабжения остались жители Алчевска и Перевальска. В Брянке и Кадиевке подачу воды ограничили на 80%. О сроках восстановления ничего не говорят. Подвоз питьевой воды не организован", – резюмировал ситуацию глава Луганской ОГА.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Украины "новая власть" продолжает "работать" над тем, чтобы отобрать у местных жителей их дома и квартиры. При этом всё подаётся под соусом "законности". Люди лишаются единственного жилья, которое либо сносят, а на его месте возводят высотные дома, либо заселяют в него привезенных из РФ "ценных специалистов".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может развернуть новую волну принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. По предварительным данным, речь идет о применении жестких методов, которые уже использовались ранее.

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