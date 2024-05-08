Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – 'Боруссия' принес худший для Украины результат

Дортмундская "Боруссия" стала первым финалистом розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2023/24. Немецкая команда шокировала футбольную Францию, дважды обыграв "Пари Сен-Жермен" с одинаковым счетом 1:0, разбив мечты соперника впервые в истории завоевать самые престижный европейский клубный трофей.

Этот результат стал очень неприятным для Украины. Дело в том, что донецкий "Шахтер" в случае выигрыша Премьер-лиги имеет все шансы попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, минуя квалификацию. Для этого "горнякам" необходимо, чтобы европейский турнир выиграла команда, которая уже забронировала себе место в нем через национальное первенство.

"Боруссия" – единственный полуфиналист ЛЧ нынешнего сезона, который идет в своем чемпионате за пределами топ-4. Дортмундцы занимают пятую строчку и отстают от зоны ЛЧ на три пункта за три тура до финиша. Это значит, что если они не смогут улучшить позицию, а также победят в финале чемпионской Лиги "Баварию" или "Реал", "Шахтеру" придется участвовать в квалификации еврокубка.

Напомним, с нового сезона существенно изменится формат проведения ЛЧ. Теперь команды не будут разбиты на группы, они проведут по восемь матчей с разными соперниками на первом этапе, а очки будут заноситься в общую таблицу.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение по участию украинца Андрея Лунина в ответном полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией".

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