Разрешил король Англии. Стала известна страна, которая сыграет со сборной России по футболу

Сборной Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), было официально разрешено провести товарищеский матч против сборной России. Игра состоится 19 марта в 19:00 по киевскому времени.

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Как сообщил главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте, для проведения матча с Россией команде удалось пройти все необходимые процедуры и получить разрешение от короля Чарльза III.

"Гренада является частью Содружества наций, и мы действовали по всем установленным протоколам. Все разрешения получены, все в порядке", — отметил тренер в интервью "Спорт-Экспресс".

Матч против Гренады станет первым для сборной России в рамках мартовского сбора. 25 марта российские футболисты сыграют с командой Замбии, а встреча пройдет в Москве на "ВТБ Арене".

Как сообщал OBOZ.UA, спарринг с одной из слабейших национальных команд планеты вызвал насмешки со стороны болельщиков.

Ранее сразу пять сборных отказались встречаться с командой России в октябре прошлого года, что спровоцировало издевательские комментарии в сети у российских фанатов.

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