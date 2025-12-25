'Разберитесь с мазаными'. Алиева и Милевского потребовали мобилизовать после 'благодарности от ТЦК' за службу 'в бане с раками'

Украинский ветеран и общественный активист Олег Симороз резко раскритиковал награждение бывшего футболиста "Динамо" Александра Алиева благодарностью от территориального центра комплектования. По его словам, показная "служба" экс-игрока в тыловом подразделении на фоне уклонения от полноценной мобилизации деморализует действующих военнослужащих.

Поводом для публичного заявления Симороза стала информация о вручении Алиеву благодарности от Варашского районного ТЦК Ровненской области.

Ветеран утверждает, что экс-футболист формально числится на военной службе в батальоне резерва территориальной обороны, однако фактически продолжает вести привычный светский образ жизни, регулярно появляясь в барах и банях Киева, что, по мнению Симороза, легко подтверждается его активностью в соцсетях.

Отдельно активист упомянул и другого бывшего игрока "Динамо" Артема Милевского. Симороз заявил, что Милевский, имея украинский паспорт и соответствующие конституционные обязанности, также избегает мобилизации, несмотря на отсутствие законных оснований для этого.

В своем обращении Олег Симороз жестко охарактеризовал происходящее, подчеркнув контраст между реальной службой на передовой и тем, что он называет фиктивной службой отдельных публичных лиц:

"Не может у нас один солдат 160 дней проводить на позиции без ротации, а другой пить пиво и есть раки, после чего сладко спать дома. Прекратите этот фарс! Разберитесь с мазаными в подразделениях, потому что это деморализует в первую очередь действующих боевых военных!", — написал Симороз, потерявший в свое время на фронте обе ноги.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября украинский ветеран Олег Симороз уже высказывался про Алиева.

Тогда поводом стало задержание экс-футболиста в Киеве за пьяное вождение.