УкраїнськаУКР
русскийРУС

Алиев, ездивший пьяный и воевавший "в бане с раками", получил благодарность от ТЦК

OBOZ.UA
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Алиев, ездивший пьяный и воевавший 'в бане с раками', получил благодарность от ТЦК

Легенда украинского футбола Александр Алиев похвастался у себя в Instagram благодарностью от ТЦК из города Вараш (Ривненская область) за поддержку и участие в благотворительном футбольном турнире. Награду ему вручили за вклад в организацию мероприятия, направленного на помощь защитникам Украины.

Видео дня
Алиев, ездивший пьяный и воевавший "в бане с раками", получил благодарность от ТЦК

В грамоте отмечается, что Алиев способствовал развитию общечеловеческих ценностей, национальной гордости и проявил уважение к украинскому воинству. Его деятельность признана значимым вкладом в общее дело защиты суверенитета и независимости страны.

Благодарность подписал начальник Вараского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Андрей Скляров.

Алиев, ездивший пьяный и воевавший "в бане с раками", получил благодарность от ТЦК

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября украинский ветеран Олег Симороз резко высказался об Алиеве, которому вынесли приговор за пьяное вождение.

Алиев, ездивший пьяный и воевавший "в бане с раками", получил благодарность от ТЦК

По словам Симороза, бывший спортсмен давно уклоняется от службы, прикрываясь статусом участника боевых действий.

Алиев, ездивший пьяный и воевавший "в бане с раками", получил благодарность от ТЦК

Он саркастически описал "военные обязанности" Алиева во время войны: "В его задачи входит посещение VIP-ложи стадиона "Динамо", дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое вождение тактического автомобиля Mercedes-Benz G 350".

По словам ветерана, Алиев не участвовал ни в каких боях, однако сумел получить статус участника боевых действий благодаря своим связям. "За героическую оборону собственного двора на Оболони он получил удостоверение УБД и теперь размахивает им в суде, оправдывая своё пьяное вождение", — добавил Симороз.

Алиев, ездивший пьяный и воевавший "в бане с раками", получил благодарность от ТЦК

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!