Алиев, ездивший пьяный и воевавший 'в бане с раками', получил благодарность от ТЦК

Легенда украинского футбола Александр Алиев похвастался у себя в Instagram благодарностью от ТЦК из города Вараш (Ривненская область) за поддержку и участие в благотворительном футбольном турнире. Награду ему вручили за вклад в организацию мероприятия, направленного на помощь защитникам Украины.

В грамоте отмечается, что Алиев способствовал развитию общечеловеческих ценностей, национальной гордости и проявил уважение к украинскому воинству. Его деятельность признана значимым вкладом в общее дело защиты суверенитета и независимости страны.

Благодарность подписал начальник Вараского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Андрей Скляров.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября украинский ветеран Олег Симороз резко высказался об Алиеве, которому вынесли приговор за пьяное вождение.

По словам Симороза, бывший спортсмен давно уклоняется от службы, прикрываясь статусом участника боевых действий.

Он саркастически описал "военные обязанности" Алиева во время войны: "В его задачи входит посещение VIP-ложи стадиона "Динамо", дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое вождение тактического автомобиля Mercedes-Benz G 350".

По словам ветерана, Алиев не участвовал ни в каких боях, однако сумел получить статус участника боевых действий благодаря своим связям. "За героическую оборону собственного двора на Оболони он получил удостоверение УБД и теперь размахивает им в суде, оправдывая своё пьяное вождение", — добавил Симороз.

