Ветеран ВСУ про обязанности Алиева во время войны: дегустация раков, пива и кальянов, а также "бухое вождение тактического автомобиля Mersedes-Benz"
Украинский ветеран Олег Симороз резко высказался о скандальном экс-футболисте "Динамо" Александре Алиеве, которому вынесли приговор за пьяное вождение. По словам Симороза, бывший спортсмен давно уклоняется от службы, прикрываясь статусом участника боевых действий.
"Обращаю внимание Киевского городского ТЦК: Александр Алиев не раз избегал повесток из Оболонского военкомата, прячась от службы под вывеской "ДФТГ"", — написал 28-летний эксперт и общественный активист у себя Facebook.
Он саркастически описал "военные обязанности" Алиева во время войны: "В его задачи входит посещение VIP-ложи стадиона "Динамо", дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое вождение тактического автомобиля Mercedes-Benz G 350".
Симороз подчеркнул, что Алиев не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде ВСУ, хотя любит публично заявлять о своей "службе в армии". "Мне, как ветерану этой бригады, противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко спит дома после чарки водки", — заявил он.
По словам ветерана, Алиев не участвовал ни в каких боях, однако сумел получить статус участника боевых действий благодаря своим связям. "За героическую оборону собственного двора на Оболони он получил удостоверение УБД и теперь размахивает им в суде, оправдывая своё пьяное вождение", — добавил Симороз.
Ветеран выразил надежду, что "этого клоуна когда-нибудь действительно призовут на службу, а военкомат перестанет его покрывать".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!