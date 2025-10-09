Ветеран ВСУ про обязанности Алиева во время войны: дегустация раков, пива и кальянов, а также 'бухое вождение тактического автомобиля Mersedes-Benz'

Украинский ветеран Олег Симороз резко высказался о скандальном экс-футболисте "Динамо" Александре Алиеве, которому вынесли приговор за пьяное вождение. По словам Симороза, бывший спортсмен давно уклоняется от службы, прикрываясь статусом участника боевых действий.

Видео дня

"Обращаю внимание Киевского городского ТЦК: Александр Алиев не раз избегал повесток из Оболонского военкомата, прячась от службы под вывеской "ДФТГ"", — написал 28-летний эксперт и общественный активист у себя Facebook.

Он саркастически описал "военные обязанности" Алиева во время войны: "В его задачи входит посещение VIP-ложи стадиона "Динамо", дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое вождение тактического автомобиля Mercedes-Benz G 350".

Симороз подчеркнул, что Алиев не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде ВСУ, хотя любит публично заявлять о своей "службе в армии". "Мне, как ветерану этой бригады, противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко спит дома после чарки водки", — заявил он.

По словам ветерана, Алиев не участвовал ни в каких боях, однако сумел получить статус участника боевых действий благодаря своим связям. "За героическую оборону собственного двора на Оболони он получил удостоверение УБД и теперь размахивает им в суде, оправдывая своё пьяное вождение", — добавил Симороз.

Ветеран выразил надежду, что "этого клоуна когда-нибудь действительно призовут на службу, а военкомат перестанет его покрывать".

