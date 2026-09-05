Пятикратных чемпионов России по фигурному катанию отстранили от всех международных соревнований

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). Без этого допуска российский дуэт лишен возможности выступать на международных турнирах под эгидой ISU.

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По данным ТАСС, ISU отклонил заявку фигуристов на получение нейтрального статуса. После этого Степанова и Букин подали апелляцию в международную федерацию. Если протест будет отклонен, спортсмены смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Официальные причины отказа не раскрываются. При рассмотрении заявок специальная комиссия проверяет отсутствие публичной поддержки военных действий, а также возможных связей спортсменов с вооруженными силами или силовыми структурами России. Кроме того, анализируются публикации и заявления фигуристов в публичном пространстве.

Степановой 31 год, Букину 32. В прошлом сезоне они выиграли все основные старты на внутренней арене. На чемпионатах Европы дуэт дважды завоевывал "серебро" и трижды становился обладателем "бронзы".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ISU изменил регламент. Теперь российские спортсмены должны получать нейтральный статус отдельно для каждого международного турнира, а не на весь сезон сразу.

Накануне Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Без этого допуска спортсменка не может участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

До этого аналогичная ситуация произошла с российским фигуристом Марком Кондратюком, который временно лишился нейтрального статуса за сутки до вылета на турнир в Токио.

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