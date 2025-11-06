Путин сделал заявление на спортивном форуме в России и стал посмешищем

На XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" в Самаре российский диктатор Владимир Путин вновь попытался продемонстрировать "успехи" своей страны в спорте. Однако его заявления вызвали не гордость, а бурю насмешек даже среди российских пользователей.

Главарь Кремля в приветственном слове сообщил, что "по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни". Также он призвал "расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений" и подчеркнул, что спорт якобы должен быть вне политики.

Однако россияне восприняли слова диктатора как чистое лицемерие. В комментариях под новостью пользователи высмеяли нелепую статистику и "показную заботу" о спорте. Один из них язвительно написал: "Имеются в виду ставки на спорт? Тогда не соврал, получается". Другой добавил: "Если считать литрбол спортом, то цифра приблизительно правдивая".

Болельщик с ником Shos подытожил настроение многих: "Перед представителями власти стоит сложная задача — как тратить на спорт как можно меньше денег, но чтобы все занимались. Пока справляются, по крайней мере на бумаге".

Многие напомнили Путину, как власть сама превращает спорт в инструмент пропаганды. Один пользователь заметил: "Может, не надо было спортсменов, в том числе несовершеннолетних, брать на свои провластные митинги в Лужниках? Или это другое?"

Другие иронизировали над фантастическими цифрами: "Трудоспособное население России — 84 миллиона. Получается, у нас все занимаются спортом, ура!"; "Если считать пробежки до "Красного и Белого", то да, спортсменов много".

Подводя итог, один комментатор метко написал: "Что ему на бумажке принесли, то он по бумажке и зачитал. Бумага стерпит".

