'Пусть не вякает на великую Россию': звезда биатлона довел до припадка чемпиона ОИ из РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередными агрессивными и неадекватными нападками на европейских спортсменов. Представитель РФ возмутился словами звезды мирового биатлона шведа Себастьяна Самуэльссона, который призвал не допускать россиян в его дисциплине.

Видео дня

Об этом Тихонов с присущими для граждан страны-агрессора шовинизмом и абсолютным пренебрежением к другим заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в лучших традициях главаря кремля пустился в исторические рассуждения.

"А когда шведы на Россию нападали, этому Самуэльссону не странно и не стыдно было, сволочи такой? Мы на Швецию не нападали, их утопили потом в Чудском озере, так что пусть не вякает Самуэльссон на великую Россию. Нашелся тут", – сказал Тихонов.

Ранее биатлонист выразил мнение о том, что среди российских биатлонистов и представителей других видов спорта просто не может быть так называемых нейтральных атлетов. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) принял позорное решение о допуске юниоров из РФ под флагом и с гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион из РФ Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!