'Здесь не должно быть русских': знаменитый чемпион ОИ призвал избавить биатлон от РФ

Знаменитый шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон продолжает настаивать на невозможности допуска россиян к международным турнирам. Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 отметил, что сейчас во многих видах спорта сейчас происходят совершенно неприемлемые вещи в вопросе участия представителей страны-агрессорки в турнирах.

Об этом Самуэльссон заявил в интервью телеканалу SVT Sport, комментируя подачу РФ иска против Международного союза биатлонистов (IBU). По словам двукратного чемпиона мира, возможный допуск россиян выглядит абсурдно, поскольку спортсмены во время соревнований используют оружие для поражения мишеней на огневых рубежах, а Россия ведет агрессивную войну против Украины.

"Было бы очень странно видеть здесь россиян с оружием. Печально, что приходится вести судебные тяжбы, где правила толкуются по-разному. Но я доверяю правилам IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и в других видах спорта. Существуют разные правила. В лыжах свои, в биатлоне свои. Для меня все предельно ясно – здесь не должно быть русских", – сказал Самуэльссон.

Ранее биатлонист выразил мнение о том, что среди российских биатлонистов и представителей других видов спорта просто не может быть так называемых нейтральных атлетов. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) принял позорное решение о допуске юниоров из РФ под флагом и с гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион из РФ Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

