'Пугачиха безголовая': чемпион ОИ из РФ отметился хамским заявлением

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оскорбительно высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая покинула страну-агрессорку и не поддержала войну против Украины. Бывший биатлонист также раскритиковал лыжника Савелия Коростылева, который в шутливой форме согласился сменить гражданство за миллиард долларов.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал себя патриотом России, несмотря на то, что проживают в Беларуси. Ярый Z-фанат также пожаловался на росТВ, где показывают "один криминал".

"Я думаю, что Коростылев просто ляпнул, как это делала та же Исинбаева или та же Пугачиха безголовая. Я вот вернулся на родину, как надо мной не издевались. Но ведь вернулся, хотя сейчас и живу в Беларуси. Мне тогда предлагали зарплату отличную и все условия с контрактом на 10 лет, но я отказался, потому что я – россиянин в первую очередь. И больше мне ничего не нужно было. Если бы в России всё развивалось как в Беларуси, то всё было бы здорово. Самое страшное – это российское телевидение. В Беларуси тебе расскажут про передовиков производства, а в России – один криминал", – сказал Тихонов.

Ранее этот россиянин в истерическом припадке набросился на страны Балтии, Западной и Северной Европы, обозвав их жителей безголовыми и фашистами.

Как сообщал OBOZ.UA, 78-летний Александр Тихонов со словами "жаль, что они тогда их не добили под Прагой" высказал сожаление из-за того, что гитлеровская Германия не уничтожила чехов.

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