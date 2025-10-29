Чемпион Украины, киевское "Динамо", и обладатель Кубка страны, донецкий "Шахтер", не попали в групповые турниры двух популярных еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Обидно, досадно – и неладно.

Видео дня

Теперь гранды нашего футбола выступают в основном этапе другого турнира – Лиги конференций. В этом турнире выступают 36 клубов. После окончания группового этапа турнира восемь лучших команд сразу квалифицируются в 1/8 финалу, а клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, выйдут в 1/16 финала.

На основном этапе Лиги конференций, в отличие от Лиги чемпионов и Лиги Европы, предусмотрено не восемь, а шесть матчей. Эта стадия началась позднее – в октябре, а завершится раньше – в декабре. Январских матчей, как в прошлом сезоне, не предвидится.

В одной группе вместе с "Динамо" выступают "Кристал Пэлас" (Англия), "Ноа" (Армения), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Фиорентина" (Италия), "Омония" (Кипр), "Самсунспор" (Турция).

У "Шахтера", на мой взгляд, группа полегче: "Легия" (Польша), "Риека" (Хорватия), "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Абердин" (Шотландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Расписание матчей основного этапа турнира для наших команд.

"Динамо"

2 октября – "Кристал Пэлас" (дома) – 0:2

23 октября – "Самсунспор" (на выезде) – 0:3

6 ноября – "Зрински" (дома)

27 ноября – "Омония" (на выезде)

11 декабря – "Фиорентина" (на выезде)

18 декабря – "Ноа" (дома)

"Шахтер"

2 октября – "Абердин" (на выезде) – 3:2

23 октября – "Легия" (дома) – 1:2

6 ноября – "Брейдаблик" (дома)

27 ноября – "Шэмрок Роверс" (на выезде)

11 декабря – "Хамрун Спартанс" (на выезде)

18 декабря – "Риека" (дома)

1/16 финала – 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала – 12 и 19 марта

четвертьфиналы – 9 и 16 апреля

полуфиналы – 30 апреля и 7 мая

финал – 27 мая (Лейпциг, Германия)

Лига чемпионов

Несомненно, в центре внимания находится Лига чемпионов. Шесть клубов представляют Англию, пять – Испанию, по четыре – Германию и Италию,три – Францию, по два – Португалию, Бельгию и Нидерланды, по одному – Грецию, Чехию, Норвегию, Данию, Турцию, Азербайджан, Кипр, Казахстан.

Лига Европы

Представители 23 стран выступают в Лиге Европы. По три клуба представляют Францию и Нидерланды, их соперники – команды Италии, Португалии, Шотландии, Хорватии, Испании, Австрии, Англии, Турции, Сербии, Греции, Чехии, Венгрии, Израиля, Швейцарии, Дании, Германии, Болгарии, Румынии, Швеции, Бельгии, Норвегии.