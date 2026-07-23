Прорвались на удаче или имеют право на Лигу Европы? Чего ожидать от "Динамо" в матче ЛЕ против ПАОК

Киевское "Динамо" сегодня сыграет первый матч нового этапа отбора в Лигу Европы. Жребий определил в качестве соперника греческий ПАОК. После неубедительных двух ничьих 0:0 с "Клуж" фанаты опасаются этого соперника, ведь ПАОК уже представляет собой серьезную угрозу. Чего ожидать и в чем сила этой команды? Рассказывает OBOZ.UA.

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ПАОК: много розыгрышей – нулевая Европа

Ее игроков называют орлами, но сама команда высоко не летает. За всю свою долгую историю выступлений на международной арене она не добилась ни одного значимого достижения. Лига чемпионов у них всегда заканчивалась на этапе квалификации, среди достижений можно отметить только два четвертьфинала Лиги конференций и уже забытый плей-офф Кубка обладателей кубков. В основном эта команда застревала в группе Лиги Европы или, как в последние 2 года, вылетала сразу после преодоления Этапа лиги.

Прошлый сезон в греческой Суперлиге завершился для них бронзой, которая и обеспечила путёвку в еврокубки. Не удалось завоевать и внутренний кубок: когда позади остались гегемоны "Олимпиакос" и "Панатинаикос", команда сенсационно уступила команде ОФИ в дополнительное время. Сезон 25/26 был неровным: ПАОК пробился в плей-офф Лиги Европы с 17-го места. Но там "Сельта" решила всё в свою пользу, дважды обыграв будущего соперника украинцев.

"Динамо" уже открыло календарь. Но почувствовали ли игроки, что игра началась?

Киевляне стали первым украинским клубом, который уже играет официальные матчи. Но начало получилось плохим – двухматчевое противостояние с румынами не принесло никаких положительных эмоций. Много промахов, много потерь, много неудачных обработок и ситуаций, когда футболисты банально не успевают. В самой игре нечего выделить, кроме голов, которых не было забито с выгодных позиций. Болельщики раскритиковали чуть ли не каждого игрока на поле, а также сетовали на нехватку исполнителей на позициях. У клуба не было матчей на выходных, поэтому была возможность качественно восстановиться после 120 минут.

Оправдаться попытался Биловар, который вчера заявил, что команда еще не на пике физической подготовки и должна сыграться. Игрок пообещал, что "Динамо" будет выглядеть лучше с каждым следующим матчем. Не многословен был главный тренер Игорь Костюк. Тренер обратил внимание, что у греков сменился наставник и динамовцы в экстренном порядке изучали новую стратегию, поскольку о ней известно не так много:

Мы разобрали заявления тренера, проанализировали товарищеские матчи, ведь нужно отследить новую схему игры. Пока нет окончательного понимания, как будет играть ПАОК, но мы готовимся к различным тактическим схемам с разными вариантами использования игроков, разбираем каждого футболиста индивидуально - Игорь Костюк, главный тренер ФК «Динамо»

Костюк не выделяет кого-то отдельно, лишь отмечает, что за ПАОК играют сильные индивидуально футболисты. Поэтому тренерский штаб проводит тщательный анализ, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. И здесь самое время поговорить о составе соперника.

Два полузащитника – как треть команды

У греков общая стоимость составляет 90 миллионов евро, это чуть меньше, чем у "Динамо". Но в ПАОК разрыв между игроками, определяющими результат, более заметный. Если у киевлян 92 млн евро приходятся на Пономаренко (12), Бражко (10), Михавко (10) и Шапаренко (8), то у наших сегодняшних соперников самым дорогим является Яннис Константелиас с оценкой в 22 млн евро. Рядом с ним в центре поля играет Христос Зафеирис, ещё 11 миллионов. И это уже треть стоимости команды, тогда как следующим игроком по цене идёт капитан Живкович, всего 8 млн евро.

И это при том, что летом команда подбирала игроков среднего уровня из неплохих команд. Для усиления атаки были приобретены Али из "Мальме" и Хацидиакос из "Копенгагена", а в качестве свободных агентов пришли центральный защитник Элустенде и опорный полузащитник Сантамария. В свою очередь, клуб из Салоник продал в мексиканский "Атлас" защитника Хорхе Санчеса, ещё несколько игроков ушли в качестве свободных агентов. Но самое интересное в этой трансферной саге – прямая связь с "Динамо". Оттуда ушёл Томаш Кендзера, который вернулся в киевский клуб и теперь может раскрыть некоторые секреты перед важнейшими матчами квалификации.

Где смотреть матч и кто ещё сегодня будет играть?

Матч киевского "Динамо" против ПАОК будет транслироваться на YouTube-канале клуба и на медиасервисе MEGOGO. Начало в 20:00. Еще два украинских клуба также сыграют сегодня в Лиге конференций. "Полесье" встретится с "Копенгагеном", начало в 21:00 по киевскому времени. А "ЛНЗ" сыграет с "Гентом" в 21:30. "Шахтер" ждет своих матчей в группе Лиги чемпионов.