УкраїнськаУКР
русскийРУС

Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который "одним ударом нокаутирует Усика"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,0 т.
Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который 'одним ударом нокаутирует Усика'

Фрэнк Уоррен заявил, что британский супертяжеловес Мозес Итаума (12–0, 10 КО) обладает такой ударной мощью, которой хватит для нокаута любого соперника в дивизионе. Промоутер Тайсона Фьюри уверен, что один точный удар от 20-летнего британца отключит украинского чемпиона Александра Усика.

Видео дня

"Если он попадёт по кому угодно в хэвивейте, это нанесёт урон. Если попадёт по Усику – нокаутирует. Я в это искренне верю", – цитирует Уоррена boxingnews24. – "Но ему нужно ещё немного боёв и развития. Он делает всё правильно".

Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который "одним ударом нокаутирует Усика"

Тем не менее эксперты сомневаются, что Итаума сможет навязать борьбу Усику. Его сравнивают с Муратом Гассиевым, которого украинец легко перебоксировал в 2018 году. В отличие от Итаумы, Гассиев обладает ударом с обеих рук, но и этого было мало против Усика. У Мозеса же, как считают критики, заметно ограниченный арсенал: его левый удар слишком читаем.

Кроме того, Итаума перешёл в профи после всего 24 боёв в любителях. В отличие от Усика с его 335 поединками, он не проходил серьёзную школу. Сейчас, по сути, он проводит свою любительскую карьеру в профи — с оппонентами, которых на Западе называют ham & eggers (посредственные бойцы). При этом его упорно не подпускают к настоящей конкуренции.

"Когда он станет чемпионом мира, он точно станет самым молодым британцем с поясом. И он будет царствовать долго. Ему всего 20 лет. Он ещё не зрелый мужчина, но уже весит 115 кг и двигается, как полутяж", – добавил Уоррен.

Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который "одним ударом нокаутирует Усика"

Однако критики указывают, что для его возраста такой вес — тревожный сигнал. Молодые бойцы редко бывают столь тяжёлыми на старте, а Мозес уже выглядит "мягким". С возрастом он, вероятно, наберёт ещё, станет медленнее и менее подвижным — как другой известный тяжеловес, Энди Руис.

Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который "одним ударом нокаутирует Усика"

На фоне всего этого возникает вопрос: действительно ли Итаума готов к вершинам, или его искусственно хранят от опасных боёв, рассчитывая на быструю коронацию после ухода Усика или поединка за второстепенный титул, например WBA Regular с 44-летним Кубратом Пулевым?

Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который "одним ударом нокаутирует Усика"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на западных сайтах начала распространяться фейковая история о якобы "секретной" досрочной победе Итаумы над Усиком (23-0, 14 КО). Автор вирусного поста утверждает, что бой прошёл за закрытыми дверями, длился 20 минут и завершился сокрушительным поражением украинского чемпиона по версиям WBC/WBA/WBO.

Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который "одним ударом нокаутирует Усика"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!