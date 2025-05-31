Промоутер Фьюри назвал супертяжа, который 'одним ударом нокаутирует Усика'

Фрэнк Уоррен заявил, что британский супертяжеловес Мозес Итаума (12–0, 10 КО) обладает такой ударной мощью, которой хватит для нокаута любого соперника в дивизионе. Промоутер Тайсона Фьюри уверен, что один точный удар от 20-летнего британца отключит украинского чемпиона Александра Усика.

Видео дня

"Если он попадёт по кому угодно в хэвивейте, это нанесёт урон. Если попадёт по Усику – нокаутирует. Я в это искренне верю", – цитирует Уоррена boxingnews24. – "Но ему нужно ещё немного боёв и развития. Он делает всё правильно".

Тем не менее эксперты сомневаются, что Итаума сможет навязать борьбу Усику. Его сравнивают с Муратом Гассиевым, которого украинец легко перебоксировал в 2018 году. В отличие от Итаумы, Гассиев обладает ударом с обеих рук, но и этого было мало против Усика. У Мозеса же, как считают критики, заметно ограниченный арсенал: его левый удар слишком читаем.

Кроме того, Итаума перешёл в профи после всего 24 боёв в любителях. В отличие от Усика с его 335 поединками, он не проходил серьёзную школу. Сейчас, по сути, он проводит свою любительскую карьеру в профи — с оппонентами, которых на Западе называют ham & eggers (посредственные бойцы). При этом его упорно не подпускают к настоящей конкуренции.

"Когда он станет чемпионом мира, он точно станет самым молодым британцем с поясом. И он будет царствовать долго. Ему всего 20 лет. Он ещё не зрелый мужчина, но уже весит 115 кг и двигается, как полутяж", – добавил Уоррен.

Однако критики указывают, что для его возраста такой вес — тревожный сигнал. Молодые бойцы редко бывают столь тяжёлыми на старте, а Мозес уже выглядит "мягким". С возрастом он, вероятно, наберёт ещё, станет медленнее и менее подвижным — как другой известный тяжеловес, Энди Руис.

На фоне всего этого возникает вопрос: действительно ли Итаума готов к вершинам, или его искусственно хранят от опасных боёв, рассчитывая на быструю коронацию после ухода Усика или поединка за второстепенный титул, например WBA Regular с 44-летним Кубратом Пулевым?

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на западных сайтах начала распространяться фейковая история о якобы "секретной" досрочной победе Итаумы над Усиком (23-0, 14 КО). Автор вирусного поста утверждает, что бой прошёл за закрытыми дверями, длился 20 минут и завершился сокрушительным поражением украинского чемпиона по версиям WBC/WBA/WBO.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!