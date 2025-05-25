Нокаут во 2-м раунде. 'Новый Усик' одним неуловимым ударом выиграл чемпионский бой. Видео

Британский супертяжеловес словацко-нигерийского происхождения Мозес Итаума (12–0, 10 КО) одержал уверенную победу над Майком Балоганом (21–2, 16 КО), защитив свой титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental. Поединок на арене SSE Hydro в Глазго завершился нокаутом во втором раунде.

Видео дня

С самого начала 20-летний вундеркинд выглядел быстрее и техничнее. Несмотря на то что 40-летний американец показал себя неплохим и совсем не медлительным боксёром, он явно уступал в скорости.

Уже в первом раунде Итаума потряс соперника мощным оверхэндом, а затем отправил в нокдаун.

Однако, заметив, что Балогун сумел прийти в себя, британец не стал рисковать и завершать бой поспешно — проявил хладнокровие и зрелость.

Во втором раунде всё решилось быстро. Почти сразу Итаума снова отправил американца на канвас. Балогун проявил мужество, поднялся и даже пошёл вперёд, но тут же попался на неуловимый правый контрхук, который был просто невероятен по своей скорости и таймингу. После падения рефери без колебаний остановил поединок.

Тайсон Фьюри ранее назвал Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Восхищенно отзывался про Мозеса и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!