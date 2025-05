'Король повержен!' Усик сенсационно проиграл нокаутом непобедимому супертяжу – в западных СМИ появилась 'ошеломительная новость' про секретный бой украинца

На западных сайтах распространяется фейковая история о якобы "секретной" досрочной победе 20-летнего британского супертяжа Мозеса Итаумы (12–0, 10 КО) над Александром Усиком (23-0, 14 КО). Автор вирусного поста утверждает, что бой прошёл за закрытыми дверями, длился 20 минут и завершился сокрушительным поражением украинского чемпиона по версиям WBC/WBA/WBO.

Публикация, появившаяся 21 мая в Facebook-аккаунте некого пользователя Mike King, уже собрала более 1,2 тысячи реакций, 249 комментариев и 23 репоста.

Заголовок материала звучит громко: "The King Is FINISHED!" — Moses Itauma DESTROYS Oleksandr Usyk in Secret 20-Minute War Behind Closed Doors ("Король повержен! — Мозес Итаума уничтожает Александра Усика в секретной 20-минутной войне за закрытыми дверями"). В тексте говорится, что якобы закрытый спарринг вышел из-под контроля и перерос в настоящий бой, в котором Усик не смог выдержать давление юного британца.

"В ошеломляющем и неожиданном повороте событий восходящая звезда супертяжёлого веса Мозес Итаума провёл впечатляющий бой за закрытыми дверями, нокаутировав действующего чемпиона Александра Усика после изнурительной 20-минутной схватки. Поединок, тщательно скрывавшийся от глаз прессы, теперь стал сенсацией и потряс мир бокса", – утверждается в материале.

Чтобы усилить эффект "сенсации", автор использовал фотошоп: в коллаже показан Усик времён реванша с Энтони Джошуа и эпизод из боя против Дюбуа, когда украинец получил удар ниже пояса. Всё это подаётся как доказательство мнимого нокаута.

Такие публикации – типичный пример кликбейта, который всё чаще используется на Западе для привлечения внимания. Ни один уважаемый источник не подтвердил информацию о поединке.

Многие фанаты в комментариях также поставили под сомнение правдивость подобного материал, высмеяв того, кто это написал.

Сам Усик, который в настоящее время готовится ко второму поединку против Дюбуа, пока никак не комментировал подобные слухи.

Александр Усик и Даниель Дюбуа снова выйдут в ринг 19 июля в Лондоне. Перед реванше между соперниками уже состоялась дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой британец спровоцировал украинца – он толкнул Усика. Александр отреагировал на это, а перед пресс-конференцией сделал неожиданный жест.

