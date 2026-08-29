"Продвигали 12 лет". Красюк высказался про бой Усик – Кличко

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк заявил, что поединок между Александром Усиком (25-0, 16 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) никогда не рассматривался. Он отметил, что за 12 лет работы с Усиком и сотрудничества с командой Кличко такой бой не был предметом обсуждения.

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"Нет, это невозможно. Все эти годы мы продвигали Усика, а также работали с Владимиром в K2. Мы продвигали Усика 12 лет, и этот бой никогда даже не рассматривался", – сказал Красюк в интервью Youtub-каналу Second Out.

По словам промоутера, даже при возможности организации такого поединка Кличко не согласился бы выйти против Усика, как и сам Александр. Красюк объяснил это взаимным уважением между двумя боксерами.

"Даже если бы такая возможность появилась, Владимир никогда бы не согласился, и, вероятно, Усик тоже. Между ними слишком много уважения", – отметил Красюк.

Промоутер также подчеркнул, что оба спортсмена являются украинцами и на протяжении карьеры представляли свою страну на международной арене. По его словам, Усик и Кличко стремились приносить Украине пользу, поднимать украинский флаг и добиваться признания страны в мире.

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