Призер ЧМ отказался выступать за сборную России и сменил гражданство, рассказав, как его выставили из команды

Бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Павел Эйгель отказался выступать за сборную России. 35-летний летний москвич решил соревноваться за команду Узбекистана после того, как столкнулся с дискриминацией и был отправлен в резерв из-за своего возраста.

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Об этом Эйгель рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам гребца, в сборной России начали искусственное омоложение состава, а после перевода его в резерв, ему отказали в финансировании и вынудили сменить спортивное гражданство.

"Мне 35 лет, но я не считаю себя возрастным спортсменом, у меня большой опыт, который, я уверен, мог бы пригодиться российской команде в сложный момент, например, во время завоевания лицензий на Игры-2028. А в сборной команде России сейчас придерживаются стратегии искусственного омоложения состава. В прошлом году отобрался в национальную команду как первый номер сборной, но меня отправили в резерв, заявив при этом, что на все централизованные сборы я смогу ездить только за свой счет. И тогда я решил перейти в Узбекистан", – сказал Эйгель.

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