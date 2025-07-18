'Пришло отрезвление реальностью'. В России министр спорта 'прозрел' и устроил бунт

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев неожиданно выступил против организуемых Кремлём "альтернативных" соревнований, признав их бесполезными для развития отечественного спорта. По его словам, подобные турниры это тупиковый путь, который уже привёл к изоляции в прошлом и лишь отбрасывает страну от полноценного международного сотрудничества.

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"Поможет ли нашим спортсменам проведение каких-то альтернативных турниров? Нет, не поможет, потому что мы это проходили – Игры дружбы, 84-й год, Игры доброй воли. Все они прошли без должного уровня конкуренции и только на годы отбросили международное спортивное сотрудничество. Альтернатива — это не наш путь. Наш путь — это возвращение в олимпийскую семью", — заявил Дегтярев в интервью ТАСС.

Эти слова стали настоящей сенсацией, особенно на фоне ранее звучавших лозунгов о "спортивном импортозамещении", "играх с дружественными странами" и миллиардах, уже вложенных в показушные "заменители Олимпиад". Некоторые юзеры сочли слова министра почти бунтом против линии Кремля.

"Бунт на корабле?" — удивился один из комментаторов. "Корабль затонул давно", — ответил другой. "Не раскачивайте утонувший корабль — рыб укачивает..."

Пользователи припомнили и провалившиеся Игры БРИКС, и неудачные попытки собрать состав участников для псевдоолимпийских соревнований. Как отмечает один из юзеров: "Когда они объявили какие-то там правильные и скрепные игры, но не смогли набрать участников, пришло отрезвление реальностью".

Для многих заявление Дегтярева стало очевидным разворотом на 180 градусов:

"Опа! Вот это поворот! А как же "импортзамещение" в спорте, о котором вы и вам подобные говорили?" "Это не прорыв, это просак". "Теперь, когда кучу денег попилили на "альтушках", можно и нос от них воротить", – стебутся любители спорта из РФ.

Другие иронизируют над двойными стандартами:

"Талибы уже форму пошили для парада открытия... А теперь — нет-нет, турниров не будет, мы за возвращение". "Альтернативные турниры нужны только для того, чтобы спортсмены молчали и не сбегали из страны".

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года "альтернативная Олимпиада", пафосно стартовавшая в России, оказалась "цирком", "фарсом" и "пшиком". За исключением лишенной участия на ОИ-2024 РФ, остальные страны прислали спортсменов, которые являются далеко не самыми сильными в своих дисциплинах.

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