'Принудительно назначим'. WBO вынесла вердикт Усику

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери сделал заявление касаемо дальнейших планов для украинского чемпиона Александра Усика. Если ожидаемый бой Усика с британцем Фабио Уордли не состоится, то Уордли будет вынужден встретиться с обязательным претендентом Мозесом Итаумой за титул Усика.

После того как Уордли завоевал временный титул WBO, он стал официальным претендентом на бой с Усиком. Однако, как заявил Оливьери, если по каким-то причинам матч не удастся организовать, Уордли все равно должен будет защищать свой статус в обязательном поединке.

В своем интервью для The Ring Оливьери отметил: "Комитет оставляет за собой право назначить обязательный бой для временного чемпиона. Если Усик по какой-либо обоснованной причине не будет доступен, мы принудительно назначим обязательный бой. Это нормальная практика, когда чемпион не может выступить по уважительной причине, и мы должны убедиться, что у временного чемпиона [Уордли] будет шанс защитить свой титул в обязательном поединке с претендентом [Итаума]".

Таким образом, если Усику не удастся провести защиту против Уордли, тот будет вынужден сразиться с Мозесом Итаумой. Итаума, молодой и перспективный британский боксер с рекордом 13-0, недавно стал претендентом номер один по версии WBO, после своей ошеломительной победы над Деллианом Уайтом в августе 2023 года. Итаума также возглавляет рейтинг WBA.

Уордли, в свою очередь, продолжает готовиться к предстоящим событиям. Он недавно одержал победу над Джозефом Паркером и взял временный титул WBO. Однако, несмотря на хорошие отношения с Итаумой (оба бойца тренируются под руководством Бена Дэвисона), Уордли может оказаться в ситуации, когда будет вынужден провести бой с ним за титул Усика, что не является идеальным сценарием для обоих боксеров.

