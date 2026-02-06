'Прикарпатье-Говерла' выиграла сезонную серию у 'Киев-Баскета' в Суперлиге GGBET

"Прикарпатье-Говерла" одержала важную победу над "Киев-Баскетом" со счетом 77:72 в домашнем туре регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

"Киев-Баскет" неудачно начал матч, набрав за первые шесть минут лишь четыре очка и проигрывая на тот момент 4:11. Далее киевляне, которые этот матч проводили не только без капитана Дениса Клевзуника, но и без Дмитрия Забирченко у линии площадки, сумели выровнять игру. Впрочем, хозяева пытались удерживать преимущество и только перед самым большим перерывом Киев-Баскет впервые вышел вперед – 31:28 после половины игры.

Старт третьей четверти провалила уже "Прикарпатье-Говерла" – гости к середине десятиминутки повели +13, но не закрепили преимущество и позволили хозяевам вернуться в игру. "Прикарпатье-Говерла" не просто сравняла счет, но и вышла вперед в четвертой четверти и несмотря на попытки киевлян, на радость публики хозяева удержали победный счет.

"Киев-Баскет" реализовал лишь 36% бросков с игры, а по ходу первой половины эта цифра была в районе 20%, тогда как хозяева реализовали половину бросков. Это и стало решающим – киевлянам не помогло даже преимущество на подборах – 47:34.

Самым результативным в матче стал Егор Сушкин с 24 очками и 8 передачами, 16 очков и 8 подборов у Михаила Бублика. У "Прикарпатья-Говерлы" 22 очка набрал Лейтерренс Рид, 19 баллов у Ильи Кабацюры, а Сергей Старцев записал в актив 17 очков, 6 подборов и 7 передач.

Из-за поражения "Киев-Баскет" опустился на третью строчку турнирной таблицы, "Прикарпатье-Говерла" идет четвертой и получила преимущество над соперником, поскольку у "Киев-Баскета" выиграла два из трех матчей сезона.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" 77:72 (17:14, 11:17, 22:24, 27:17)

