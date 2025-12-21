Президент украинского футбольного клуба призвал 'разогнать ТЦК'. Видео

Президент футбольного клуба "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области Александр Поворознюк резко высказался о работе территориальных центров комплектования. Владелец клуба, который сейчас выступает в Первой лиге чемпионата Украины, считает, что самым простым решением, по его мнению, было бы "разогнать ТЦК".

Видео дня

Поворознюк утверждает, что в их районе ситуация в последнее время заметно ухудшилась и приобрела, по его словам, хаотичный характер. В интервью он рассказал, что сотрудники ТЦК якобы дежурят на всех выездах из Петрово, останавливая рабочих, которые едут по своим делам. По его словам, людей массово направляют на прохождение военно-врачебных комиссий.

"Що робити з ТЦК? Просто розігнати, мабуть, це буде найпростіше. … ВЛК проходиться за 20 хвилин, хворий ти, не хворий. Або підписуєш, підеш десь у тил, або не підписуєш, підеш на передок", — заявил президент "Інгульця" в интервью "Комерсанту".

Он также отметил, что, по его словам, люди боятся давления и в итоге соглашаются подписывать документы, назвав происходящее "дурдомом".

Отметим, что в марте этого года Поворознюк угодил в скандал с ТЦК. Бывший футболист ФК "Ингулец" Александр Козак заявил, что президент клуба пытался заставить его одноклубника Михаила Шершня подписать контракт с помощью сотрудников ТЦК.

Сам Шершень подтвердил рассказ своего бывшего одноклубника. Он признался, что его хотел задержать ТЦК после того, как тот отказался продлить соглашение с "Инугльцом".

