'Президент нехороший': скандальный чемпион мира из РФ пожаловался на отстранение

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко пожаловался на то, что президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу выступает категорически против допуска представителей РФ к соревнованиям. 28-летний спортсмен из Бирска добавил, что не ждет возвращения в международные соревнования при британском функционере.

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Об этом Лысенко заявил в интервью пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Чемпион мира в помещениях 2018 года в то же время выразил надежду на то, что россияне все вернуться в международные соревнования после того, как "что‑то изменится в хорошую сторону для нас", ни слова не сказав о позорной войне РФ против Украины.

"Не углубляюсь в тему нашего возможного возвращения. Не знаю, на какой стадии развития сейчас отношения с World Athletics у нашей федерации. Точно знаю, что World Athletics вряд ли нас допустит при текущем президенте. Там такой президент, нехороший. Но я очень надеюсь на это. И почему‑то у меня есть хорошее предчувствие, что мы еще повыступаем на международной арене. Мне 28 лет, я планирую еще лет пять как минимум составлять конкуренцию. Думаю, в скором времени что‑то изменится в хорошую сторону для нас. Наша федерация очень сильно старается, я это вижу", – сказал Лысенко.

Отметим, что в 2018 году этот россиянин был дисквалифицирован из-за пропуска сдачи допинг-проб. Он также оскандалился тем, что в свое оправдание подал поддельные документы.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова потребовала от Коу британца вернуть "золото" Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Москве.

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