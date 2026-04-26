Президент EWF набросился на украинскую чемпионку за отказ от совместного фото с россиянкой на ЧЕ. Видео

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хасани публично раскритиковал украинскую спортсменку Ирину Домбровскую, призера чемпионата Европы, после церемонии награждения. Инцидент произошел во время турнира в Батуми, где украинка отказалась участвовать в совместном фото с "нейтральной" представительницей России.

Государственный тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий опубликовал видео, на котором 39-летний косовар обращается к Домбровской: "Это неприемлемо, потому что мы спорт, спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое".

Во время церемонии награждения Домбровская, завоевавшая три "бронза" на чемпионате Европы, покинула пьедестал сразу после завершения процедуры и не стала участвовать в общем фото с Варварой Кузьминовой, выступавшей в нейтральном статусе.

Сухоцкий подчеркнул, что действия спортсменки не сопровождались демонстрациями или нарушениями регламента. По его словам, поведение было сдержанным и корректным, а действующие правила не обязывают участников церемонии принимать участие в совместной фотосессии.

Он также отметил, что несмотря на это, в адрес Домбровской и главного тренера прозвучали публичные замечания, связанные с запретом политических проявлений. "Считаю, что уважение к спортсменам должно основываться на правилах, а не на субъективных ожиданиях", — написал Сухоцкий у себя в Instagram.

Отметим, что осенью прошлого года Хасани направил открытое письмо президенту МОК Кирсти Ковентри с предложением отменить нейтральный статус для спортсменов из России и Беларуси.

