'Эта деталь изменила все'. Зинченко рассказал, к чему привели непереведенные часы на московское время

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в автобиографической книге "Верить" признался, что ошибка с часовыми поясами помогла ему перейти из "Уфы" в "Манчестер Сити". 27-летний игрок сборной Украины вспомнил историю из своей молодости, когда он забыл перевести свои часы и из-за этого опоздал на самолет.

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"Только что закончилось Евро-2016, когда мы проиграли Польше 0:1, я улетел из Парижа в Уфу, но должен был пересесть в Москве, где должен был встретиться со своим агентом. У меня были отдельные рейсы, а не непрерывный стыковочный рейс в Уфу, поэтому мне пришлось выписываться и снова регистрироваться, что дало нам время выпить кофе, хотя мой агент говорил мне сначала приобрести билет в Уфу.

Но я посмотрел на свои часы – у нас было так много времени, поэтому я сказал ему: "Не волнуйся". У нас есть время. Давай сначала выпьем кофе".

И мы говорили обо всем: о Евро, о возможном переходе в "Сити". Прошло время и я понял, что пора идти. Я спустился вниз, но самолет уже улетел. Я был в растерянности. Как я это упустил? Взлетел рано? Тогда я понял, что я все еще был на французском времени и не перевел часы на московское", – пишет Зинченко в своей автобиографической книге "Верить", цитату из которой приводит Tribuna.com.

Александр вспоминает, что тогда, глядя на отлет самолета, он не мог не беспокоиться, повлияет ли это на переговоры.

"Но самое смешное то, что это действительно помогло нам. В аэропорту Уфы меня ждали люди из питерского "Зенита". Они предлагали "Уфе" больше денег за меня, поэтому, конечно, клуб хотел принять их предложение. Мой агент сказал уфимцам, что я не собираюсь переходить в "Зенит", что дело не в деньгах. "Мы все знаем, что вы получите больше от "Зенита", чем от "Манчестер Сити", – сказал он им. "Но Алекс уезжает в Англию".

На тот момент в Уфе ждали, что я приземлюсь через два часа, чтобы разобраться со всем. Но мой агент использовал тот факт, что я опоздал на самолет, чтобы давить на них. Он сказал им: "Поверьте мне, он не улетит в Уфу, пока вы не дадите нам зеленый свет, чтобы поехать в "Сити". Он останется здесь, пока вы не согласитесь", – заявил Зинченко.

Наш футболист в восторг от того, что его агент превратил эту ошибку в инструмент для переговоров.

"Эта деталь изменила все. Кто знает, что было бы, если бы я туда улетел? Представьте, если бы я приземлился в аэропорту совершенно один, а меня встретили ребята из "Зенита"? Мне было 19, может, уговорили бы? Это было как судьба, божий план. Может быть, я не случайно опоздал на рейс.

В конце концов я улетел в Уфу через несколько дней, когда они окончательно поняли, что я буду ехать только в "Сити" и другого выбора нет. Я пошел туда, чтобы попрощаться со всеми. У них был новый тренер, и он пытался убедить меня остаться, но я сказал: "Слушай, поставь себя на мое место". У тебя есть один шанс в жизни, ты должен его использовать". В принципе он согласился со мной", - подытожил Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Зинченко в книге "Верить" вспомнил, как в 2015 году уехал из Украины выступать в российский клуб "Уфа".

Напомним, что из "Уфы" Зинченко перешел в "Манчестер Сити", где с 2016 года сыграл во всех турнирах в 128 поединках, забив 2 гола и отдав 12 ассистов.

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