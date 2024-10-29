'Я был как в клетке в Украине, в ловушке без выхода'. Зинченко признался, почему уехал в Россию

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" вспомнил, как в 2015 году уехал из Украины выступать в российский клуб "Уфа". Зинченко в сезоне 2015/2016 провел за российскую команду 31 матч, забив 2 гола.

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27-летний футболист "желто-синей" сборной признался, что у него не было выхода, так как любой переход в украинский клуб был бы заблокирован "Шахтером", за который он играл в то время.

""Шахтер" был слишком могущественным в этом плане. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было нереально. Я был как птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть страну", – написал Зинченко в книге "Верить", цитату из которой приводит Tribuna.com.

Александр не скрывает, что его много людей спрашивало, почему он решил уехать в Россию в то время.

"Поверьте, это не то, что я когда-нибудь сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле даже в России у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой самый лучший шанс", – отметил футболист.

Зинченко добавил, что в то время не понимал, что происходит.

"До этого момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался только о том, что мне придется уйти из "Шахтера", потому что мне не дают играть", – подытожил Александр.

Напомним, что из "Уфы" Зинченко перешел в "Манчестер Сити", где с 2016 года Зинченко сыграл во всех турнирах в 128 поединках, забив 2 гола и отдав 12 ассистов.

Напомним, что 22 июля 2022 года Зинченко официально перешел в лондонский "Арсенал". 25-летний лидер сборной Украины покинул "Манчестер Сити", где он провел последние шесть лет.

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