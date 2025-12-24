Дмитрий Чигринский всегда был в центре внимания футбольных журналистов. От интервью не отказывался.

Но для начала короткая визитная карточка Дмитрия Чигринского.

Родился 7 ноября 1986 года в Изяславе (Хмельницкая область). Футбольное образование получал во Львовском училище физической культуры (УФК), а во взрослом футболе дебютировал за "Карпаты". В 16 лет оказался в донецком "Шахтере", с которым семь раз стал чемпионом Украины, пять раз завоевал национальный Кубок, дважды – Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2009-м.

Также выступал за каталонскую "Барселону" (победитель Клубного чемпионата мира и чемпион Испании), "Днепр", АЕК (чемпион Греции), "Ионикос". В составе юношеской сборной Украины завоевал "бронзу" Евро-2004 (U19), а с молодежной сборной Украины стал вице-чемпионом Европы в 2006-м. За национальную сборную провел 29 матчей.

Официально о завершении игровой карьеры Чигринский огласил относительно недавно, в сентябре 2025 года, и сразу же перешел на тренерскую деятельность, став ассистентом наставника греческого "Ариса" испанца Маноло Хименеса.

Теперь переходим к его лаконичным ответам на 12 вопросов.

- Если бы не футбол, кем бы стали?

- Даже не могу себе представить.

- С кем бы хотели сыграть в одной команде?

- С Хуаном Себастьяном Вероном.

- Что бы изменили в современном футболе?

Футбол для зрителей, а им нравятся матчи, в которых много голов. Поэтому я бы сделал ворота чуть больше.

- Какие виды спорта, кроме футбола, нравятся?

- Теннис.

- Кто, на Ваш взгляд, самый великий футболист всех времен?

- Диего Марадона.

- Любимые актер и актриса?

- Актер – Джек Николсон, а среди актрис не могу никого выделить.

- Любимая книга?

- "Над пропастью во ржи" Дэвида Селлинджера и "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя.

- Любимое блюдо?

- Мамины деруны.

- Вы часто даете интервью. Какой вопрос больше всего раздражает?

- "Почему сыграли так плохо?"

- Ваше хобби?

- Музыка и чтение художественной литературы.

- Самое большое разочарование?

- Это предательство близкого друга.

- Что такое счастье для Вас?

- Когда тебя ничего не отвлекает от любимого дела.