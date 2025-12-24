Блог | "Предательство близкого друга": откровенные признания украинца, который играл с Месси в "Барселоне"
Дмитрий Чигринский всегда был в центре внимания футбольных журналистов. От интервью не отказывался.
Но для начала короткая визитная карточка Дмитрия Чигринского.
Родился 7 ноября 1986 года в Изяславе (Хмельницкая область). Футбольное образование получал во Львовском училище физической культуры (УФК), а во взрослом футболе дебютировал за "Карпаты". В 16 лет оказался в донецком "Шахтере", с которым семь раз стал чемпионом Украины, пять раз завоевал национальный Кубок, дважды – Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2009-м.
Также выступал за каталонскую "Барселону" (победитель Клубного чемпионата мира и чемпион Испании), "Днепр", АЕК (чемпион Греции), "Ионикос". В составе юношеской сборной Украины завоевал "бронзу" Евро-2004 (U19), а с молодежной сборной Украины стал вице-чемпионом Европы в 2006-м. За национальную сборную провел 29 матчей.
Официально о завершении игровой карьеры Чигринский огласил относительно недавно, в сентябре 2025 года, и сразу же перешел на тренерскую деятельность, став ассистентом наставника греческого "Ариса" испанца Маноло Хименеса.
Теперь переходим к его лаконичным ответам на 12 вопросов.
- Если бы не футбол, кем бы стали?
- Даже не могу себе представить.
- С кем бы хотели сыграть в одной команде?
- С Хуаном Себастьяном Вероном.
- Что бы изменили в современном футболе?
Футбол для зрителей, а им нравятся матчи, в которых много голов. Поэтому я бы сделал ворота чуть больше.
- Какие виды спорта, кроме футбола, нравятся?
- Теннис.
- Кто, на Ваш взгляд, самый великий футболист всех времен?
- Диего Марадона.
- Любимые актер и актриса?
- Актер – Джек Николсон, а среди актрис не могу никого выделить.
- Любимая книга?
- "Над пропастью во ржи" Дэвида Селлинджера и "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя.
- Любимое блюдо?
- Мамины деруны.
- Вы часто даете интервью. Какой вопрос больше всего раздражает?
- "Почему сыграли так плохо?"
- Ваше хобби?
- Музыка и чтение художественной литературы.
- Самое большое разочарование?
- Это предательство близкого друга.
- Что такое счастье для Вас?
- Когда тебя ничего не отвлекает от любимого дела.