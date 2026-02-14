На Олимпиаде-2026 произошел редчайший случай на хоккее. Видео

Хоккеисты сборной Словакии после финальной сирены взорвались радостными криками, несмотря на поражение 3:5 от сборной Швеции на групповом турнире Олимпиады-2026. Такая редчайшая реакция на негативный результат, объяснялась турнирными раскладами: команда сохранила реальные шансы выиграть группу и напрямую выйти в четвертьфинал.

Матч группы B на арене Santagiulia завершился победой шведов со счетом 5:3. Однако поздняя шайба словацкого форварда Далибора Дворски в большинстве оказалась стратегически важной: она позволила сборной Словакии удержать положительную разницу шайб (+1) и остаться в борьбе за первое место в квартете.

Спустя несколько часов свой матч провели конкуренты Словакии и Швеции по группе B, где сборная Финляндии разгромила Италию (11:0). В итоге положительный гандикап, полученый в поединке со шведами, вывела именно словаков на вершину таблицы и гарантировала им прямую путевку в четвертьфинал.

Таким образом, даже проиграв, словаки получили повод для оптимизма. Команда завершила групповой этап на первом месте с балансом 2 победы и 1 поражения.

Защитник сборной Словакии Мартин Фехервари после игры подчеркнул, что для команды важнее всего единство: по его словам, "это удовольствие — биться друг за друга". Он добавил, что словакам особенно важно оставаться сплоченными, поскольку в составе нет таких громких имен, как у Швеции или Канады, но у них есть свой лидер — "Слафголски", который способен решать эпизоды.

