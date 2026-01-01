Правительство сенсационно распустило национальную футбольную сборную после 'позора' на финальном турнире Кубка африканских наций

Правительство Габона объявило о приостановке деятельности национальной сборной, увольнении главного тренера и исключении Пьера-Эмерика Обамеянга из состава команды после трёх поражений на финальном турнире Кубка африканских наций.

Видео дня

Министр спорта Габона объявил по телевидению о приостановке деятельности сборной после того, как команда заняла последнее место в своей группе и вылетела с турнира в Марокко.

"Учитывая позорное выступление „Пантер" на Кубке африканских наций, правительство решило распустить тренерский штаб, приостановить деятельность национальной сборной до особого распоряжения и исключить из команды игроков Бруно Экуэле Мангу и Пьера-Эмерика Обамеянга", — цитирует Reuters исполняющего обязанности министра спорта Симплис-Дезире Мамбула после поражения от сборной Кот-д’Ивуара со счётом 2:3 в Марракеше.

Сборная Габона под руководством бывшего защитника Тьери Моюма уже была выбыла из турнира после двух поражений в первых матчах группы F от Камеруна и Мозамбика, но в заключительном матче вела 2:0 против действующих чемпионов, прежде чем пропустила три гола от резервного состава ивуарийцев.

Ни Обамеянг, ни опытный защитник Экуэле Манга не принимали участия в матче в среду: Обамеянг вернулся во французский клуб "Олимпик Марсель" для лечения травмы бедра.

Пьер-Эмерик отреагировал в соцсетях, написав в X: ""Думаю, что не я один виноват. Проблема гораздо шире".

Обамеянг, которому 36 лет, вероятно, сыграл за сборную Габона свой последний матч в поражении от Мозамбика, как и 37-летний бывший защитник "Кардифф Сити" Экуэле Манга.

Распускание национальной сборной раньше было обычной реакцией в Африке на разочаровывающие результаты, но с тех пор, как ФИФА стала строго бороться с вмешательством правительства в работу футбольных ассоциаций, подобные случаи стали редкостью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!