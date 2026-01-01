УкраїнськаУКР
Правительство сенсационно распустило национальную футбольную сборную после "позора" на финальном турнире Кубка африканских наций

Правительство сенсационно распустило национальную футбольную сборную после 'позора' на финальном турнире Кубка африканских наций

Правительство Габона объявило о приостановке деятельности национальной сборной, увольнении главного тренера и исключении Пьера-Эмерика Обамеянга из состава команды после трёх поражений на финальном турнире Кубка африканских наций.

Министр спорта Габона объявил по телевидению о приостановке деятельности сборной после того, как команда заняла последнее место в своей группе и вылетела с турнира в Марокко.

"Учитывая позорное выступление „Пантер" на Кубке африканских наций, правительство решило распустить тренерский штаб, приостановить деятельность национальной сборной до особого распоряжения и исключить из команды игроков Бруно Экуэле Мангу и Пьера-Эмерика Обамеянга", — цитирует Reuters исполняющего обязанности министра спорта Симплис-Дезире Мамбула после поражения от сборной Кот-д’Ивуара со счётом 2:3 в Марракеше.

Сборная Габона под руководством бывшего защитника Тьери Моюма уже была выбыла из турнира после двух поражений в первых матчах группы F от Камеруна и Мозамбика, но в заключительном матче вела 2:0 против действующих чемпионов, прежде чем пропустила три гола от резервного состава ивуарийцев.

Ни Обамеянг, ни опытный защитник Экуэле Манга не принимали участия в матче в среду: Обамеянг вернулся во французский клуб "Олимпик Марсель" для лечения травмы бедра.

Пьер-Эмерик отреагировал в соцсетях, написав в X: ""Думаю, что не я один виноват. Проблема гораздо шире".

Обамеянг, которому 36 лет, вероятно, сыграл за сборную Габона свой последний матч в поражении от Мозамбика, как и 37-летний бывший защитник "Кардифф Сити" Экуэле Манга.

Распускание национальной сборной раньше было обычной реакцией в Африке на разочаровывающие результаты, но с тех пор, как ФИФА стала строго бороться с вмешательством правительства в работу футбольных ассоциаций, подобные случаи стали редкостью.

