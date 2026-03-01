УкраїнськаУКР
русскийРУС

Правила футбола официально изменены. Список нововведений

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Правила футбола официально изменены. Список нововведений

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил пакет поправок к правилам футбола, направленных на ускорение игры и сокращение затяжек времени. Изменения приняты на 140-м ежегодном общем собрании организации и будут применяться на турнирах под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира по футболу-2026.

Видео дня
Правила футбола официально изменены. Список нововведений

Среди ключевых нововведений: введение визуального пятисекундного отсчета при выполнении вбрасывания и удара от ворот. Если мяч не введен в игру по истечении времени, право на вбрасывание переходит сопернику, а при затяжке удара от ворот назначается угловой.

Правила футбола официально изменены. Список нововведений

Игрок, которого заменяют, обязан покинуть поле в течение десяти секунд после сигнала арбитра или показа табло. В случае нарушения запасной сможет выйти только после первой остановки игры спустя одну минуту чистого времени.

Правила футбола официально изменены. Список нововведений

Футболист, получивший медицинскую помощь на поле при остановке матча, должен покинуть газон и оставаться за его пределами одну минуту после возобновления встречи.

Правила футбола официально изменены. Список нововведений

В протокол VAR внесены три корректировки: система сможет проверять эпизоды с красной карточкой, вынесенной вследствие явно ошибочной второй желтой, случаи ошибочной идентификации игрока, а также, по решению турнира, очевидно неправильно назначенный угловой, если пересмотр возможен без задержки рестарта.

Правила футбола официально изменены. Список нововведений

В редакции Правил игры 2026/27, вступающей в силу с 1 июля 2026 года, увеличено число замен в товарищеских матчах сборных до восьми с возможностью договоренности команд о расширении до одиннадцати. Разрешено использование безопасно закрытых недопустимых ранее предметов экипировки, введена опция применения нагрудных или головных камер арбитров, уточнен порядок "спорного мяча", закреплено разъяснение о случайном "двойном касании" при пенальти и установлено, что при реализации преимущества после лишения явной возможности забить предупреждение не выносится, так как гол был засчитан.

В IFAB заявили, что пакет мер направлен на защиту эффективного игрового времени и отвечает запросам футбольного сообщества. В организации подчеркнули, что решения носят практический характер и призваны обеспечить более быстрый и справедливый ход матчей, а также сообщили о разработке дополнительных мер против дискриминационного поведения к мировому первенству 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe