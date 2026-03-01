Правила футбола официально изменены. Список нововведений

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил пакет поправок к правилам футбола, направленных на ускорение игры и сокращение затяжек времени. Изменения приняты на 140-м ежегодном общем собрании организации и будут применяться на турнирах под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира по футболу-2026.

Среди ключевых нововведений: введение визуального пятисекундного отсчета при выполнении вбрасывания и удара от ворот. Если мяч не введен в игру по истечении времени, право на вбрасывание переходит сопернику, а при затяжке удара от ворот назначается угловой.

Игрок, которого заменяют, обязан покинуть поле в течение десяти секунд после сигнала арбитра или показа табло. В случае нарушения запасной сможет выйти только после первой остановки игры спустя одну минуту чистого времени.

Футболист, получивший медицинскую помощь на поле при остановке матча, должен покинуть газон и оставаться за его пределами одну минуту после возобновления встречи.

В протокол VAR внесены три корректировки: система сможет проверять эпизоды с красной карточкой, вынесенной вследствие явно ошибочной второй желтой, случаи ошибочной идентификации игрока, а также, по решению турнира, очевидно неправильно назначенный угловой, если пересмотр возможен без задержки рестарта.

В редакции Правил игры 2026/27, вступающей в силу с 1 июля 2026 года, увеличено число замен в товарищеских матчах сборных до восьми с возможностью договоренности команд о расширении до одиннадцати. Разрешено использование безопасно закрытых недопустимых ранее предметов экипировки, введена опция применения нагрудных или головных камер арбитров, уточнен порядок "спорного мяча", закреплено разъяснение о случайном "двойном касании" при пенальти и установлено, что при реализации преимущества после лишения явной возможности забить предупреждение не выносится, так как гол был засчитан.

В IFAB заявили, что пакет мер направлен на защиту эффективного игрового времени и отвечает запросам футбольного сообщества. В организации подчеркнули, что решения носят практический характер и призваны обеспечить более быстрый и справедливый ход матчей, а также сообщили о разработке дополнительных мер против дискриминационного поведения к мировому первенству 2026 года.

