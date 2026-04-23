Диктатор Владимира Путин отметился новыми нападками на Международный олимпийский комитет (МОК) за отстранение российских спортсменов. Глава террористического государства пожаловался на "позорное и трусливое" поведение прежнего руководства организация, вызвав насмешки в сети.

"Позорное, я бы сказал, трусливое политически мотивированное поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Надеюсь, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников", – заявил Путин пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова главаря Кремля. Они предложили ему посмотреть в зеркало и прекратить заниматься откровенным лицемерием и подменой понятий.

"Ну, если дырку в стене олимпийского мочехранилища назвать политикой, то решение МОК действительно следует считать политическим", "Ну, как обычно, все кругом плохие, кроме нас любимых", "Если бы мог, то у МОКа был бы срок", "Когда в последний раз в зеркало смотрел?", "Когда-нибудь и его деятельность на посту руководителя оценят по заслугам", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, как Россия вкладывает огромные средства и усилия в информационные кампании по всему миру, используя спортивные соревнования.

