'Один из инструментов': Зеленский высказался о дезинформации Кремля и ситуации с российскими спортсменами на Паралимпиаде

Россия вкладывает огромные средства и усилия в информационные кампании по всему миру, ведь это позволяет достигать результатов, не теряя солдат. Важной частью этой российской информационной операции стала в этом году Паралимпиада: разрешение российским спортсменам выступать там под флагом РФ пропаганда Кремля использует в доказательство отсутствия изоляции России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону. Также он высказался относительно ситуации с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, который был дисквалифицирован за шлем с изображением убитых Россией украинских спортсменов.

Кремль тратит на дезинформацию огромные деньги

Дезинформационные кампании, которые РФ устраивает по всему миру, являются одним из главных инструментов влияния Кремля на другие государства. Ведь они позволяют агрессору достигать своих целей, не теряя солдат и вооружения, считает Зеленский.

"Это один из инструментов, которым можно влиять на другие стороны без потерь. Но для этого нужны большие деньги, и Россия их имеет", – сказал президент.

По его словам, Москва расширяет информационное влияние на медиаплатформы в Европе, США, Израиле, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Россия уже влияет информационно на Европу, а также, в определенной степени, на Китай и Индию. Благодаря этому дезинформация стала важным элементом российских нарративов в мире.

Частью информационной кампании Кремля в этом году стало участие российских спортсменов на Паралимпийских играх, считает Зеленский.

"России нужны их флаги, им нужны победы, чтобы показать, что они не изолированы. Это одна из таких проблем, как информационная кампания", – говорит он.

Президент добавил, что Украина через дипломатические каналы работает и с помощью союзников пытается противодействовать решению спортивных комитетов по допуску агрессора к международным соревнованиям.

"Наши представители на Паралимпийских играх очень сильные, замечательные люди. Их победы важны не только для них, но и для Украины. Это также пощечина России. Надеюсь, что мы победим", – добавил глава государства.

Кроме того, коснулся президент и ситуации с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем: Международный олимпийский комитет дисквалифицировал его за "политический" шлем с напоминанием об убитых Россией украинских спортсменах.

"То, что он сделал, было искренне, от сердца. Мир поддержал его. Он сделал замечательную работу для Украины и украинцев. Но реакция комитета была странной", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что РФ активно использует спорт, кино и искусство как инструменты влияния и пропаганды. Такую практику Москва "унаследовала" от СССР. При этом элементы российской пропаганды просачиваются даже в мультфильмы и детские фестивали, чтобы снижать резистентность к российской дезинформации с самого детства.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский указал на угрозы от сотрудничества России и Ирана в производстве дронов. По его словам, затягивание войны на Ближнем Востоке может в конце концов вылиться даже в Третью мировую – а мир до сих пор плохо готов противодействовать новым технологическим угрозам и недооценивает опасность объединений агрессоров.

Кроме того, Зеленский прокомментировал обращение США относительно дронов-перехватчиков, заявив, что Украина таки "имеет карты".

