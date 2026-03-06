Усик продает билеты от 25 000 грн на свой вечер бокса в Киеве: их размели за несколько часов

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет 21 марта грандиозное шоу под Киевом. Промоутерская компания Usyk-17 Promotions объявила о том, что в этот день состоится профессиональный дебют олимпийского чемпиона Парижа-2024 Александра Хижняка, соперником которого будет колумбиец Вилмер Барон (8-13-1, 6 КО).

Видео дня

При этом, как отмечает Чемпион, продажи билетов вызвали невероятный ажиотаж, несмотря на космическую стоимость. Вечер бокса под названием Rising Stars состоится в Equides Club в селе Лесники, который вмещает всего около 300 зрителей. Цены на тикеты стартовали с 25 тысяч гривен, что не отпугнуло желающих посетить мероприятие – билеты раскупили за несколько часов.

Организаторы обещают личное присутствие на ивенте самого Усика, а также других звездных гостей. Главными событиями вечера станут не только первый бой Хижняка в профессионалах, но и дебют Киры Макогоненко, а также поединок Даниэля Лапина (12-0, 4 КО).

Отметим, что Usyk-17 Promotions впервые организовывает в Украине шоу такого класса. Начало боксерского вечера запланировано на 17:30.

