Появилось видео, что творилось в автобусе женской сборной Украины по футболу после выхода в плей-офф отбора на Евро-2025
Женская сборная Украины по футболу дала волю своим эмоциям после заключительного матча квалификации на чемпионат Европы-2025. Подопечные Владимира Пятенко со счетом 2:0 обыграли Хорватию и вышли в плей-офф.
Судьбу встречи с интервалом в 4 минуты решили два гола от Екатерины Корсун и Роксоланы Кравчук. Благодаря этой победы "желто-синие" набрали 11 очков и заняли 2-е место в группе. Команда сможет быть сеяной в первом раунде плей-офф за выход на Евро-2025, который пройдет в Швейцарии.
Отмечая этот успех девушки в командном автобусе оторвались во всю, крича и радуясь своему успеху.
Жеребьевка пройдет 19 июля и определит пары в двух раундах стыковых матчей, где 28 команд поспорят за семь оставшихся путевок в финальный турнир. В двух раундах "стыков" соперники сыграют по разу дома и на выезде.
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