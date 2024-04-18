Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин смог отбить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти против "Манчестер Сити" благодаря подсказке Антонио Рюдигера. Момент, на котором одноклубник показывает украинцу направление удара, попал в телетрансляцию.

Когда к мячу подошел Матео Ковачич, немецкий защитник "Реала" начал активно жестикулировать, указывая угол, в который будет бить хорват. Матео и Антонио раньше играли вместе в "Челси" и это сыграло свою роль.

Лунин прыгнул именно в правый угол, накрыв мяч.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

Стало известно, что первым делом сделал украинец после победы.

Позже было опубликовано видео реакции украинца на завершение дуэли, а теперь стали известны новые подробности того, что происходило в раздевалке "королевского клуба".

Комментируя успех Андрей признался, что он не представляет, как его партнеры сумели выдержать 120 минут игрового времени под сильнейшим прессингом соперника.

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