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Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,1 т.
Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин смог отбить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти против "Манчестер Сити" благодаря подсказке Антонио Рюдигера. Момент, на котором одноклубник показывает украинцу направление удара, попал в телетрансляцию.

Когда к мячу подошел Матео Ковачич, немецкий защитник "Реала" начал активно жестикулировать, указывая угол, в который будет бить хорват. Матео и Антонио раньше играли вместе в "Челси" и это сыграло свою роль.

Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

Лунин прыгнул именно в правый угол, накрыв мяч.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

Стало известно, что первым делом сделал украинец после победы.

Позже было опубликовано видео реакции украинца на завершение дуэли, а теперь стали известны новые подробности того, что происходило в раздевалке "королевского клуба".

Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

Комментируя успех Андрей признался, что он не представляет, как его партнеры сумели выдержать 120 минут игрового времени под сильнейшим прессингом соперника.

Появилось видео, что помогло Лунину выиграть серию пенальти в Лиге чемпионов

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