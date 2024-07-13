Появилось видео, что делает в сборной Украины сын Кличко

Сын мэра Киева Виталия Кличко Максим-Александр провел результативный матч за сборную Украины на чемпионате Европы по баскетболу U-20 в дивизионе В. Наша команда разгромила Армению, а 19-летний центровой, рост которого составляет 219 сантиметров, стал автором эффектного блок-шота.

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В четвертой четверти Максим в высоком прыжке накрыл бросок соперника. Сразу после этого Украина смогла организовать скорую и результативную контратаку. Поединок завершился крупной победой со счетом 90:63.

Напомним, что Кличко-младший в этой встрече провел на паркете 9 минут и 40 секунд, набрав 11 очков, сделав восемь подборов и отдав две результативные передачи.

Отметим, что Кличко живет и учится в США, где выступает за местные команды. В прошлом году он выступал за океаном в составе команды Taft School. А в следующем сезоне Максим будет защищать цвета команды Amherst College.

Соперниками сборной Украины на групповом этапе Евробаскета U-20 в дивизионе B кроме армян являются команды Швеции, Венгрии, Косово и Молдовы.

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