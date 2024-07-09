Официально. Сын Кличко вошел в состав сборной Украины и выступит на чемпионате Европы

Сын Виталия Кличко попал в окончательную заявку сборной Украины по баскетболу U-20 на чемпионат Европы в дивизионе B, который состоится в румынском Питешти с 12-го по 21 июля. Максиму-Александру 19 лет. Его рост 219 сантиметров. Позиция – центровой.

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Выступление на Евро наша команда начнет 12 июля матчем группового раунда против сборной Армении. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за повышение в классе — выход в дивизион А.

Максим живет и учится в США, где выступает за местные команды.

В прошлом году Кличко-младший выступал за океаном в составе команды Taft School. А в следующем сезоне Максим будет защищать цвета команды Amherst College.

Соперниками сборной Украины по групповому раунду чемпионата Европы U-20 в дивизионе B станут сборные Швеции, Венгрии, Армении, Косово и Молдовы.

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