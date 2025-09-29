Потеряли 1-е место: лидерам отбора ЧМ-2026 по футболу засчитали поражение 0:3

Сборная Южной Африки получила техническое поражение 0:3 в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Лидеров группы С наказали за домашний поединок против национальной команды Лесото, который завершился победой Бафана-Бафана 2:0.

Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), пишет официальный сайт организации. Санкции в отношении южноамериканцев были введены из-за участия в игре 21 марта полузащитника Тебохо Макоэны, который не имел права выходить на поле.

Макоэна получил две желтые карточки в предыдущих встречах и не должен был играть из-за автоматической дисквалификации, однако в сборной ЮАР допустили глупую ошибку и выпустили футболиста на все 90 минут.

В результате технического поражения южноафриканцы потеряли лидерство в группе. Теперь вместе с командой Бенина у них по 14 очков. Из-за этого решения за два тура до финиша улучшились шансы выйти на ЧМ-2022 у Нигерии и Руанды, которые отстают от лидеров на три пункта.

