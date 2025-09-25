Европейский футбольный союз (УЕФА) все же готовится к отстранению израильских национальных сборных и клубных команд от своих турниров. Решение не утвердили на заседании исполнительного комитета 22 сентября после вмешательства американских функционеров, однако уже на следующей неделе вопрос будет поднят снова.

Об этом информирует авторитетное британское издание The Times. По его данным, новое давление на УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) стали оказывать после доклада комиссии ООН, которая назвала действия Израиль в Газе геноцидом и потребовала наказать спортсменов.

Подавляющее большинство членов исполкома УЕФА поддерживает отстранение Израиля, приводя в пример Россию. Агрессоры из РФ были лишены мест в турнирах сборных и континентальных клубных соревнованиях уже через несколько дней после вторжения в Украину.

При этом пока непонятно, как УЕФА и ФИФА намереваются действовать в отношении соперников сборной Израиля в отборочном турнире к чемпионата мира 2026 года и "Маккаби" из Тель-Авива в Лиге Европы. Последние вчера провели матч первого тура с греческим ПАОКом, фанаты которого устроили акцию протеста против Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала посмешищем в сети после того, как призвала ФИФА и УЕФА отказаться от санкций в отношении Израиля, а также вернуть россиян в свои турниры.

