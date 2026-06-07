Посвились первые данные о состоянии Эриксена, который потерял сознание в матче Дания – Украина

Знаменитый футболист сборной Дании Кристиан Эриксен находится в сознании и чувствует себя нормально после инцидента, который произошел во время матча команды с Украиной. На 65-й минуте футболист хозяев поля рухнул на газон и игра была немедленно остановлена, а позднее отменена.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует Датский футбольный союз (DBU). "Кристиан Эриксен в сознании и чувствует себя при данных обстоятельствах хорошо. Матч отменен", – говорится в коротком сообщении организации к сообществу.

На момент остановки встречи датчане выигрывали 2:1. В их составе отличились вингер Патрик Доргу и защитник Йоаким Меле, а за "сине-желтых" забил фланговый полузащитник Виктор Цыганков.

Важно отметить, что это уже не первый инцидент с Эриксеном. Во время чемпионата Европы-2020 он пережил остановку сердце в конце первого тайма матча с Финляндией. После этого датскому футболисту установили кардиостимулятор. Через семь месяцев Кристиан возобновил карьеру.

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