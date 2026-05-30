Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк оказалась в центре обсуждений после необычного эпизода в матче третьего круга Roland Garros против Виктории Голубич. Видео розыгрыша стремительно распространилось в соцсетях и за несколько часов набрало более восьми миллионов просмотров.

Встреча завершилась победой украинки со счетом 6:4, 6:3. Во втором сете при счете 4:2 Костюк использовала нестандартную подачу, которая вызвала активную реакцию среди болельщиков.

Перед вводом мяча в игру Марта дважды прервала подбрасывание, после чего вытерла лицо. Когда швейцарка заметно расслабилась и опустила ракетку, украинка неожиданно выполнила подачу снизу.

Эпизод быстро стал вирусным в TikTok, Reddit и других социальных сетях. Часть пользователей раскритиковала действия теннисистки, назвав такой прием неспортивным. Другие болельщики напомнили, что подобная подача полностью соответствует правилам и является допустимым тактическим элементом игры.

Обсуждение разделило теннисное сообщество на два лагеря. Одни сочли действия Костюк попыткой воспользоваться потерей концентрации соперницы, другие отметили, что ответственность за готовность к розыгрышу всегда лежит на принимающей стороне.

Сам эпизод не вызвал претензий со стороны судей, поскольку правила не запрещают подачу снизу. В итоге Костюк уверенно довела матч до победы и вышла в 1/8 финала турнира, где 31 мая сыграет против Иги Швентек из Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез получила травму на Открытом чемпионате Франции после столкновения со стеной из рекламной конструкции, которая ограждала корт. Из-за повреждения спортсменка не смогла продолжить выступление в парном разряде, где вместе с немкой Татьяной Марией должна была сыграть против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

