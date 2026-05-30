УкраїнськаУКР
русскийРУС

Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,3 т.
Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Вторая ракетка Украины Марта Костюк оказалась в центре обсуждений после необычного эпизода в матче третьего круга Roland Garros против Виктории Голубич. Видео розыгрыша стремительно распространилось в соцсетях и за несколько часов набрало более восьми миллионов просмотров.

Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов

Встреча завершилась победой украинки со счетом 6:4, 6:3. Во втором сете при счете 4:2 Костюк использовала нестандартную подачу, которая вызвала активную реакцию среди болельщиков.

Перед вводом мяча в игру Марта дважды прервала подбрасывание, после чего вытерла лицо. Когда швейцарка заметно расслабилась и опустила ракетку, украинка неожиданно выполнила подачу снизу.

Эпизод быстро стал вирусным в TikTok, Reddit и других социальных сетях. Часть пользователей раскритиковала действия теннисистки, назвав такой прием неспортивным. Другие болельщики напомнили, что подобная подача полностью соответствует правилам и является допустимым тактическим элементом игры.

Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов

Обсуждение разделило теннисное сообщество на два лагеря. Одни сочли действия Костюк попыткой воспользоваться потерей концентрации соперницы, другие отметили, что ответственность за готовность к розыгрышу всегда лежит на принимающей стороне.

Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов

Сам эпизод не вызвал претензий со стороны судей, поскольку правила не запрещают подачу снизу. В итоге Костюк уверенно довела матч до победы и вышла в 1/8 финала турнира, где 31 мая сыграет против Иги Швентек из Польши.

Поступок Костюк на Roland Garros вызвал бурю в сети. Видео собрало 8 млн просмотров за несколько часов

Как сообщал OBOZ.UA, турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез получила травму на Открытом чемпионате Франции после столкновения со стеной из рекламной конструкции, которая ограждала корт. Из-за повреждения спортсменка не смогла продолжить выступление в парном разряде, где вместе с немкой Татьяной Марией должна была сыграть против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ФранцияПарижRoland GarrosМарта Костюк
Редакционная политика