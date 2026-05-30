Теннисистка в матче Roland Garros влетела в стену и отказалась играть против украинок. Видео

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез получила травму на Открытом чемпионате Франции после столкновения со стеной из рекламной конструкции, которая ограждала корт. Из-за повреждения спортсменка не смогла продолжить выступление в парном разряде, где вместе с немкой Татьяной Марией должна была сыграть против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

Видео дня

На 9-й минуте матча при счете 2:0 в пользу наших соотечественниц 24-летняя Сонмез, пытаясь достать мяч, споткнулась о рекламный щит, установленный рядом с игровой площадкой.

После падения теннисистка была вынуждена сняться с соревнований.

По словам спортсменки, она получила сильный ушиб колена и ей наложили два шва. В соцсетях Сонмез раскритиковала организаторов турнира.

"Неужели нужно ждать, пока кто-то получит серьезную травму, прежде чем убрать эти конструкции возле корта? Безопасность игроков должна быть на первом месте", – написала турчанка в X.

Позицию Сонмез поддержала британка Кэти Бултер, которая днем ранее также едва не получила повреждение в похожей ситуации.

Обеспокоенность размещением рекламных щитов ранее высказывали четырехкратная победительница Roland Garros Ига Швентек и украинская теннисистка Марта Костюк. Украинка отмечала, что иногда не идет за некоторыми мячами из-за риска травмироваться возле задней линии.

Федерация тенниса Франции сообщила, что уже вносит изменения в организацию пространства вокруг кортов и продолжает консультации с игроками и их командами. Организаторы подчеркнули, что приоритетом турнира остается безопасность участников.

Что касается Калинской и Ястремской, то они в парном турнире Roland Garros в 1/8 финала сыграют против казахстанско-сербского дуэта Данилина А. / Крунич А.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!